Прямой эфир

Названы самые отзываемые бренды машин в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году в топ-5 брендов по самым отзываемым машинам вошли Dutsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford. Это следует из данных Росстандарта, с которыми ознакомились «Известия».

По состоянию на конец октября Росстандарт согласовал 116 отзывных кампаний, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Всего отозвано 494 602 машин – это на 24% меньше, чем годом ранее. В Росстандарте не исключают, что к концу года эти цифры могут вырасти.

В этом году самые масштабные отзывы проводил японский Datsun (входит в Nissan). Компания вернула в сервис 93 373 автомобиля on-DO/mi-DO. Причиной стали проблемы с подушками безопасности Takata.

Второе место у российского «АвтоВАЗ». Были отозваны 90 124 Lada Xray и Lada Vesta из-за возможного повреждения элемента топливного трубопровода. Эта отзывная кампания стала самой масштабной для концерна за 3,5 года.

На третьем месте — японская Toyota. За год производитель отозвал 82 641 автомобиль — Highlander, RAV4, Land Cruiser Prado.

Причиной стала необходимость заменить форсунок омывателя лобового стекла.

В десятку брендов по числу возвратов машин в сервисные центры также вошли Hyundai (66 216 авто), Ford (18 448), Skoda (5 742), Kia (5 128), Porsche (5 114), Infiniti (3 932), Mercedes-Benz (2 200).

Эксперты предупреждают, что роста отзывных кампаний следует ожидать в следующем году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020