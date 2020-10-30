Пошли в банк: зачем «Сбер» увеличил долю в Rambler

«Сбер» приобрел еще 45% в Rambler Group и таким образом довел свою долю в медиахолдинге до 100%. Кроме того, корпорация получит у Александра Мамута право управления кинотеатром «Художественный». По оценкам аналитиков, сумма сделки могла составить 15 млрд рублей. Соглашение усилит конкуренцию экосистем финтех-гиганта с «Яндексом», полагают специалисты.

На 100% свой

Платеж за 45% акций Rambler Group бизнесмену Александру Мамуту будет осуществляться траншами, сообщили в пресс-службе «Сбера». Представитель компании уточнил: первые 3 млрд рублей перечислят сразу после закрытия сделки, а размер второго платежа будет определен позднее и погашен в течение года.

В Rambler Group входят онлайн-кинотеатр Okko, почтовый и поисковый сервис Rambler.ru, издания «Газета.ru», «Лента.ру», «Афиша», Ferra.ru и «Секрет фирмы», информагентство RNS, спортивное издание «Чемпионат.com», сервис по продаже билетов «Рамблер/Касса» и блог-платформа LiveJournal.

«Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов», говорится в сообщении «Сбера».

Компания также сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko, чтобы сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России. В планах укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа.

Представитель Rambler Group подтвердил информацию о сделке, не представив дополнительных комментариев.

«Сбер» может заплатить за 45%-ную долю в Rambler около 10 млрд рублей, считает источник в отрасли. Точные оценки давать сложно, поскольку группа не является публичным активом.

Помимо активов группы, в экосистему «Сбера» также входят Delivery Club, сервис доставки еды «Самокат», система денежных переводов ЮMoney, такси «Ситимобил», карты «2ГИС».

— Мы создаем нашу экосистему вокруг первоклассных финансовых сервисов. Новости и развлекательный контент — важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом, — отметил президент «Сбера» Герман Греф.

В 2019 году «Сбер» купил уже 46,5% Rambler Group, а ранее в 2020 году увеличил свою долю до 55%. В «Сбере» довольны достигнутыми результатами сотрудничества с Rambler Group и синергией интернет-сервисов с экосистемой банка. Подписка на онлайн-кинотеатр Okko уже входит в подписку «СберПрайм». В 2019 году был запущен в продажу первый совместный девайс — приставка Оkko SmartBox.

Конкуренция финтех-гигантов

Самые заметные приобретения «Сбера» — два крупных интернет-СМИ, «Газета.ru» и «Лента.ру», а также LiveJournal, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Однако пока неясно, как компания будет включать их в свою экосистему. В «Сбере» не ответили на запрос «Известий» о том, какие сервисы Rambler планируется развивать, а какие проекты — закрыть.

К финальному выкупу стороны шли больше года: «Сбер» имел возможность хорошо изучить активы изнутри и принять взвешенное решение о 100-процентной покупке, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, онлайн-кинотеатр Okko — один из лидеров видео-стриминга: в 2019 году сервис нарастил оборот на 96%, а 2020 год может закончить с еще более прорывным результатом.

«Сбер» выкупил оставшиеся акции Rambler Group, чтобы стать более крупным игроком на цифровом рынке, а также в противовес «Яндексу», считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, намечается серьезная конкуренция экосистем двух финтех-гигантов. С другой стороны, такой шаг вполне естественен в реализации стратегии развития самого «Сбера», который предпочитает партнерству покупку активов, добавил он.

На котировки «Сбер» новость о покупке 45% Rambler Group не повлияет, уверен аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Выкуп оставшейся части был вопросом времени, считает он.

Не Рамблером единым

В 2017 году Александр Мамут начал создавать собственную киноимперию. Сначала он приобрел крупнейшие в России кинотеатральные сети «Синема Парк» и «Формула кино», которые в совокупности владели 74 кинотеатрами. А в следующем году купил один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko. После чего Rambler Group начал формировать единую экосистему под этим брендом, включающую и онлайн, и офлайн кинопросмотр.

«Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group», указано в сообщении «Сбера». Предприниматель получил его в управление до 2036 года от государственного учреждения «Московское кино». Сразу после сдачи объекта в эксплуатацию начнет действовать льготный период аренды по символической цене — 1 рубль за 1 квадратный метр в год. За долю Мамута в «Художественном», по оценке старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, «Сбер» заплатит еще не менее 5 млрд рублей.

«Художественный» — первый и самый старый кинотеатр Москвы, ему уже более 110 лет. Он маленький, с двумя крохотными залами, но знаменит тем, что работает как премьерный и фестивальный кинотеатр, и находится на видном месте в двух шагах от Кремля в начале Нового и Старого Арбата. С точки зрения маркетинговых коммуникаций его легче и эффективнее интегрировать в онлайн-кинотеатр Okko указала Анна Бодрова.

Маржинальность классического кинопроката уже более пяти лет очень низкая, вместимость кинотеатра с учетом всех залов составляет порядка 500 человек, подсчитала аналитик. Реставрация должна была завершится в ноябре 2020 года, на его реконструкцию потрачено уже около 2,3 млрд рублей, однако дата открытия пока не известна.

Кинотеатр может стать «вишенкой на онлайн-киноторте «Сбера», добавила Анна Бодрова. Впрочем, она не исключила, что «Художественный» прекратит свое существование как бренд.

Александр Мамут отказался комментировать «Известиям» детали сделки, сославшись на отсутствие времени.

После продажи 100% Rambler Group у Александра Мамута осталась крупнейшая в России Объединенная сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), которая занимает 11,5% отечественного рынка кинотеатров. Правда, как писали СМИ, кинотеатры сети «Синема парк» и «Формула кино» заложены банку непрофильных активов «Траст» по двум кредитным договорам, заключенным структурами Александра Мамута в 2017 году. Предправления банка Александр Соколов в мае 2020 года сговорил в интервью РБK, что суммарная задолженность структур бизнесмена перед «Трастом» составляет 23,5 млрд рублей.