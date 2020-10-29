Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал прививку от коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса. По его словам, 30 октября ему должны ввести второй компонент.
«После 14 дней у меня не было антител. Вот завтра я должен делать вторую прививку. И я надеюсь, что какая-то защита появится», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг, 29 октября.
Он также отметил, что в регионе массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе 2021 года.
«Прививка будет сделана по ОМС. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца. По ОМС — это значит бесплатно. Всё готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от ковида, который изменил нашу жизнь», — сказал он.
Он отметил, что в настоящее время важно разъяснить жителям процедуру вакцинации от COVID-19 и ее отличия от прививки от гриппа. Кроме того, по словам губернатора, на текущий момент создаются все условия для правильного хранения вакцины.
«И специфика еще одна — температурный режим, потому что вакцина хранится при –28 градусах. Поэтому мы закупаем специально морозильники — не холодильники, а именно морозильники, чтобы хранить вакцину. Плюс производитель дает нам передвижные комплексы — в скорой помощи они также будут стоять», — добавил Воробьев.
На прошлой неделе директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» к декабрю должно составить порядка 5–6 млн доз в месяц, и это позволит вакцинировать 70% населения страны.
В свою очередь, заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов 20 октября сообщил, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска.
Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны минимизировать социальную активность и соблюдать меры профилактики коронавируса до массовой вакцинации от COVID-19.