Губернатор Подмосковья назвал сроки начала вакцинации от коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 29 октября заявил, что в регионе массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе 2021 года.

«Прививка будет сделана по ОМС. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца. По ОМС — это значит бесплатно. Всё готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от ковида, который изменил нашу жизнь», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в настоящее время важно разъяснить жителям процедуру вакцинации от COVID-19 и ее отличия от прививки от гриппа. Кроме того, по словам губернатора, на текущий момент создаются все условия для правильного хранения вакцины.

«И специфика еще одна: температурный режим, потому что вакцина хранится при –28 градусах. Поэтому мы закупаем специально морозильники — не холодильники, а именно морозильники, чтобы хранить вакцину. Плюс производитель дает нам передвижные комплексы — в скорой помощи они также будут стоять», — добавил Воробьев.

На прошлой неделе директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» к декабрю должно составить порядка 5–6 млн доз в месяц, и это позволит вакцинировать 70% населения страны.

В свою очередь, заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов 20 октября сообщил, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска.

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны минимизировать социальную активность и соблюдать меры профилактики коронавируса до массовой вакцинации от COVID-19.

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