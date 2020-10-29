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Суд продлил арест вдовы рэпера Картрайта до 30 декабря

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал до 30 декабря, сообщает в четверг, 29 октября, корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30 декабря», — говорится в сообщении.

Расчлененный труп рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга Марина Кохал утверждала, что он умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля Кохал предъявили обвинение в убийстве. В СК заявляли, что убийство было заранее спланировано, для чего, по версии следствия, она купила в аптеке медпрепарат. По данным СМИ, Картрайт незадолго до своей смерти собирался развестись с женой и уйти к любовнице.

У погибшего остался сын, мать Юшко обратилась в органы опеки и к детскому омбудсмену города с прошением передать ей внука. Она приехала в Россию с Украины и дала показания следователям как потерпевшая по делу об убийстве.

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