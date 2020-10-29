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Пашаев призвал пожизненно лишить Добровинского адвокатского статуса

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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его коллегу Александра Добровинского необходимо лишить адвокатского статуса пожизненно. Об этом сообщает в четверг, 29 октября, телеканал РЕН ТВ.

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«Он грубо нарушил федеральный закон об адвокатской деятельности, адвокату не позволено хрюкать, якобы [актер Михаил] Ефремов хрюкал, как свинья, если помните. То на осле приезжает в суд, то на самокате приезжает в суд. Позор адвокатского общества и плюс человек настолько далек от юриспруденции, это просто ужас. Мне его как человека жалко, а он не может быть адвокатом с таким знанием. Он чисто занимался хайпом, рекламой, не более того», — сказал Пашаев.

Он отметил, что Добровинский таким образом поплатился за свое поведение и он до конца жизни не сможет сдать экзамен, чтобы восстановить статус адвоката.

Ранее в этот же день адвоката Добровинского, который выступает на стороне защиты потерпевших в деле о ДТП с участием Ефремова, лишили статуса на два года.

Добровинский в разговоре с «Известиями» сообщил, что лишение адвокатского статуса стало для него неожиданностью, так как решение квалификационной комиссии не признало в его действиях дисциплинарного проступка.

Вместе с тем Пашаева лишили статуса адвоката еще в сентябре из-за возбужденного дисциплинарного дела, однако Добровинский в тот момент воздержался от критики своего оппонента и только сказал, что будет скучать по нему.

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