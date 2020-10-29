Адвоката Добровинского лишили статуса на два года

Адвоката Александра Добровинского в четверг, 29 октября, лишили статуса на два года.

«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — сообщили ТАСС в Адвокатской палате Москвы решение совета.

Добровинский представляет интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

В конце июня Федеральная палата адвокатов России (ФПА) предупреждала и экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, и Добровинского о недопустимом поведении.

Оба адвоката, по мнению ФПА, выступали в СМИ с заявлениями, в которых разглашают адвокатскую тайну, высказывают суждения, несовместимые со статусом адвоката, и «откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре».

В июле Федеральная палата адвокатов России возбудила против него и Пашаева дисциплинарное дело о нарушении профессиональной этики, а в сентябре было открыто второе дисциплинарное дело.

В итоге оппонента Добровинского — Эльмана Пашаева — лишили адвокатского статуса. Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, подчеркнул, что данное решение является наиболее адекватным в сложившейся ситуации.

В свою очередь, Добровинский признался, что будет скучать по Пашаеву, однако отказался давать оценку своему коллеге.