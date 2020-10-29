Прямой эфир
Сюжет:

Адвоката Добровинского лишили статуса на два года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвоката Александра Добровинского в четверг, 29 октября, лишили статуса на два года.

«Прошу суд проявить снисхождение»: почему Ефремову простили лишь полгода
Демонизация Пашаева, новые доводы экспертов, раскаяние и выплата ущерба не помогли актеру уйти от реального срока

«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — сообщили ТАСС в Адвокатской палате Москвы решение совета.

Добровинский представляет интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

В конце июня Федеральная палата адвокатов России (ФПА) предупреждала и экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, и Добровинского о недопустимом поведении.

Оба адвоката, по мнению ФПА, выступали в СМИ с заявлениями, в которых разглашают адвокатскую тайну, высказывают суждения, несовместимые со статусом адвоката, и «откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре».

В июле Федеральная палата адвокатов России возбудила против него и Пашаева дисциплинарное дело о нарушении профессиональной этики, а в сентябре было открыто второе дисциплинарное дело.

В итоге оппонента Добровинского — Эльмана Пашаева — лишили адвокатского статуса. Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, подчеркнул, что данное решение является наиболее адекватным в сложившейся ситуации.

В свою очередь, Добровинский признался, что будет скучать по Пашаеву, однако отказался давать оценку своему коллеге.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020