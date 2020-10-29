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Добровинский назвал неожиданным решение о лишении его статуса адвоката

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Адвокат Александр Добровинский прокомментировал решение Совета адвокатской палаты о лишении его статуса на два года. По его словам, он намерен обратиться в суд для обжалования.

«Оно (решение Совета адвокатской палаты. — Ред.) было для меня совершенно неожиданно, поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка. И лишь выдвинуло новое обвинение в нарушении этических норм, вредящих адвокатуре, без какой-либо конкретизации», — сказал Добровинский «Известиям» в четверг, 29 октября.

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По его словам, решение квалификационной комиссии было практически полностью в его пользу. В том числе не было признано, что Добровинский нарушил адвокатскую тайну.

«Министерство юстиции, обладая правом о прекращении моего статуса, такого предложения не выдвигало. Однако адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену. В любом случае моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов я не бросаю», — сказал Добровинский.

Он отметил, что звание адвоката для него не пустые слова, поэтому он намерен бороться за восстановление статуса на законных основаниях.

«Уверен, что моя правовая позиция правильная, и я ее буду отстаивать до конца», — заключил он.

Добровинский представляет интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

В конце июня Федеральная палата адвокатов России (ФПА) предупреждала и экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, и Добровинского о недопустимом поведении. Оба адвоката, по мнению ФПА, выступали в СМИ с заявлениями, в которых разглашают адвокатскую тайну, высказывают суждения, несовместимые со статусом адвоката, и «откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре».

В июле Федеральная палата адвокатов России возбудила против него и Пашаева дисциплинарное дело о нарушении профессиональной этики, а в сентябре было открыто второе дисциплинарное дело.

В итоге оппонента Добровинского — Эльмана Пашаева — лишили адвокатского статуса. Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, подчеркнул, что данное решение является наиболее адекватным в сложившейся ситуации.

В свою очередь, Добровинский признался, что будет скучать по Пашаеву, однако отказался давать оценку своему коллеге.

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