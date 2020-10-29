Премьер Италии Конте отреагировал на нападение в Ницце

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прокомментировал в четверг, 29 октября, нападение в Ницце.

«Подлое нападение, которое произошло в Ницце, никак не повлияло на общий фронт защиты ценностей свободы и мира», — написал глава кабмина в Twitter.

Он выразил солидарность с семьями погибших в результате трагедии, передает RT.

«Наша уверенность сильнее фанатизма, ненависти и террора», — заключил Конте.

Утром в четверг, 29 октября, неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Уточняется, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. Во время задержания он был ранен.

За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

Президент России Владимир Путин направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с серией нападений, совершенных во Франции, сообщается на сайте kp.ru.

Российский лидер подтвердил готовность России к тесному «взаимодействию с французскими и другими зарубежными партнерами на всех направлениях контртеррористической деятельности».