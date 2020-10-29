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Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападений

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Президент России Владимир Путин направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с серией нападений, совершенных во Франции. Об этом сообщила в четверг, 29 октября, пресс-служба Кремля.

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«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — говорится в телеграмме.

Российский лидер подтвердил готовность России к тесному «взаимодействию с французскими и другими зарубежными партнерами на всех направлениях контртеррористической деятельности».

«Президент Российской Федерации также подчеркнул, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции, и передал слова самого искреннего сочувствия родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Утром в четверг, 29 октября, неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Уточняется, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. Во время задержания он был ранен.

За последние две недели это второе нападение во Франции. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

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