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Макрон заявил о дополнительной мобилизации военных после нападения в Ницце

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в четверг, 29 октября, что в стране дополнительно мобилизуют военнослужащих после нападения в Ницце.

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«Сегодня мы решили усилить бдительность по всей Франции, чтобы приспособиться к террористической угрозе», — приводит телеканал BFMTV слова Макрона, который прибыл в город спустя несколько часов после нападения.

Он заверил, что власти усилят охрану молитвенных мест и школ. Кроме того, в стране мобилизуют дополнительное число военных.

Ранее в этот же день неизвестный убил ножом трех человек и ранил нескольких прихожан церкви Нотр-Дам, пишет «Газета.ру».

После этого мэр Ниццы Кристиан Эстрози распорядился закрыть все храмы в городе.

В свою очередь, премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на людей в храме Ниццы трусливым и варварским и заявил, что в стране введен план по противодействию терроризму.

В середине октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».

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