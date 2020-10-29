Премьер Франции пообещал немедленный ответ властей на нападение в Ницце

В ходе выступления в Национальном собрании Франции премьер-министр страны Жан Кастекс назвал нападение на людей в храме Ниццы трусливым и варварским, заявив, что в стране введен план по противодействию терроризму Vigipirate. Об этом 29 октября сообщил телеканал BFM.TV.

Глава кабмина Франции также пообещал немедленный ответ властей на теракт. «Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. Этот план будет доведен до максимального уровня по всей стране», — сказал французский премьер.

Обращаясь к католикам, Кастекс заявил, что нация разделяет их боль и эмоции. Также премьер-министр объявил, что в пятницу в Париже пройдет совет национальной обороны.

Ранее в четверг стало известно, что Ницце после нападения на прихожан закроют все храмы. Утром неизвестный с ножом напал на прихожан церкви, погибли три человека. Как сообщалось, одна женщина была обезглавлена. Двое скончались в базилике, одна из жертв нападения — священник.