Путин не планирует вводить общенациональный локдаун в России из-за коронавируса

В России не планируется вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с COVID-19, заявил в четверг, 29 октября, президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается», — подчеркнул глава государства.

Президент выразил мнение, что уже введенные ограничения оказались эффективными и своевременными. Благодаря им в экономике удалось смягчить спад, однако риски еще сохраняются, добавил Путин.

Однако при необходимости в каждом конкретном регионе или муниципалитете, исходя из рекомендаций врачей, будут приниматься «оправданные точечные решения», направленные на защиту деятельности предприятий и организаций.

«В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Эти меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера», — подчеркнул глава государства.

В ходе выступления Путин также сообщил, что правительство готовит дальнейшие шаги по поддержке предпринимателей из сфер малого и среднего бизнеса (МСБ) в России. Он отметил, что сфера услуг в настоящее время находится в тяжелом положении и правительство обязательно будет на это отреагировать.

Ранее в октябре глава государства отметил важность обеспечения занятости и доходов россиян в условиях пандемии коронавируса.