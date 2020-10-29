Прямой эфир
Сюжет:

Путин не планирует вводить общенациональный локдаун в России из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России не планируется вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с COVID-19, заявил в четверг, 29 октября, президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Вирусная посылка: в проблемные по COVID-19 регионы отправят деньги и медкомиссии
Инициированный президентом федеральный контроль позволит исправить ситуацию в субъектах, считают эксперты

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается», — подчеркнул глава государства.

Президент выразил мнение, что уже введенные ограничения оказались эффективными и своевременными. Благодаря им в экономике удалось смягчить спад, однако риски еще сохраняются, добавил Путин.

Однако при необходимости в каждом конкретном регионе или муниципалитете, исходя из рекомендаций врачей, будут приниматься «оправданные точечные решения», направленные на защиту деятельности предприятий и организаций.

«В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Эти меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера», — подчеркнул глава государства.

В ходе выступления Путин также сообщил, что правительство готовит дальнейшие шаги по поддержке предпринимателей из сфер малого и среднего бизнеса (МСБ) в России. Он отметил, что сфера услуг в настоящее время находится в тяжелом положении и правительство обязательно будет на это отреагировать.

Ранее в октябре глава государства отметил важность обеспечения занятости и доходов россиян в условиях пандемии коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020