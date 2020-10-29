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Путин заявил о подготовке дальнейших мер по поддержке МСБ

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Правительство готовит дальнейшие шаги по поддержке предпринимателей из сфер малого и среднего бизнеса (МСБ) в России. Об этом заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин.

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«Мы видим, что в целом, как я уже сказал, мы действуем весьма эффективно, но видим в то же время, что далеко не до всех доходят эти меры поддержки в силу целого ряда причин. Правительство, в том числе по моему поручению, думает, готовит дальнейшие шаги в этой сфере (поддержке МСБ. — Ред.)», — сказал Путин на форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что сфера услуг в настоящее время находится в тяжелом положении и правительство обязательно будет на это отреагировать.

Кроме того, глава государства заявил, что будет контролироваться и ситуация на крупных предприятиях, однако малый бизнес останется в центре внимания.

Российский лидер также добавил, что отсрочка по кредитам для малого и среднего бизнеса не нанесла вреда банковскому сектору.

Кроме того, в ходе форума Путин предложил продлить еще на три месяца отсрочку по налогам для компаний малого и среднего бизнеса из целой группы сфер и выступил за продление моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.

Ранее в октябре глава государства отметил важность обеспечения занятости и доходов россиян в условиях пандемии коронавируса.

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