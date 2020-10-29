«В эту субботу все будут говорить о боксе»: «Известия» провели пресс-конференцию перед боем Гассиева и Сефери

В пресс-центре МИЦ «Известия» 29 октября в формате телемоста Москва–Сочи состоялась пресс-конференция, посвященная бою чемпиона мира по версии IBF и WBA Мурата Гассиева и албанского тяжеловеса Нури Сефери. Поединок состоится 31 октября на «WOW Арене» в Сочи.

В Сочи в мероприятии участвовали:

Мурат Гассиев, российский боксер-профессионал. Экс-чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе. Нури Сефери, албанский боксер-профессионал. Экс-чемпион Европы по версии WBO в тяжелом весе. Эдгар Гукасян, чемпион WBA Asia South, участник соглавного боя. Владимир Хрюнов, промоутер, организатор матчей профессионального бокса. Дмитрий Анфиногенов, вице-президент Федерации бокса Краснодарская края.

В Москве в пресс-центре МИЦ «Известия» гостями стали:

Николай Валуев, российский боксер, политик, комментатор боя Мурата Гассиева и Нури Сефери в эфире РЕН ТВ. Камил Гаджиев, спортивный функционер, общественный деятель. Артем Тарасов, блогер, российский боец смешанных единоборств. Эдуард Трояновский, российский боксер, чемпион Европы – 2011.

Мурат Гассиев рассказал о процессе подготовки к бою. По его словам, он работал, в частности, в Москве и в Кисловодске, «на высоте». Спортсмен отметил, что его спарринг-партнеры были похожи на Сефера Сефери, с которым планировался поединок.

«С последнего боя прошло чуть больше двух лет. Очень тяжело так долго не драться. Я всё время тренировался, за это время сорвалось два боя. Слава богу, всё позади, я готов вернуться в ринг. Какие травмы были? Сначала проблема с плечом. Нанес удар по корпусу соперника и почувствовал резкую боль. Отправился в Германию, там сказали, что лопнула капсула и в организме появилась жидкость с кровью, затем наступил рецидив. Я всё время тренировался, находился в зале. Сколько бы ты ни работал, ничто не заменит реальных боев. Хочется опять испытать эти эмоции», — добавил он.

Гассиев также рассказал, что, когда он еще выступал в первом тяжелом весе, часто проводил спарринги с «супертяжами».

«Ничего необычного в них я не увидел: те же удары, та же техника. Возможно, только лишь габаритами отличаются. С переходом в другую весовую категорию, возможно, я стал чуть медленнее. Однако глобальные выводы сделаю уже после боя», — заключил он.

Нури Сефери признал Гассиева фаворитом предстоящего боя, но при этом пообещал преподнести сюрпризы.

«Я благодарен всем, кто пригласил меня на этот бой. Для меня огромная честь находиться в Сочи и принять участие в бою. Что касается боя, то это будет один из самых сложных поединков в моей карьере. Гассиев — сложный соперник, но я приехал, чтобы победить в данном бою. Я хочу показать албанскую гордость, для этого и нахожусь здесь. Рад, что выйду в ринг против Гассиева. Хочется показать всё, на что я сейчас способен. Все понимают, что Гассиев — фаворит. Я приехал сюда не просто так. И вам это докажу», — заверил албанец.

Владимир Хрюнов со своей стороны назвал Гассиева сыном осетинского народа и заверил, что 31 октября зрителей ждет интересный бой.

«А то включаешь телевизор — и там лишь один коронавирус. А вот в субботу все будут говорить о боксе. Хочу поблагодарить Сефери. Три перелета — и он оказался в России. Спасибо, что это у него получилось, и теперь у нас в Сочи будет праздник бокса», — сказал промоутер.

Камил Гаджиев, президент Fight Nights Global, в свою очередь, призвал не недооценивать Нури Сефери.

«Сефери может спокойно выйти в ринг на расслабоне. Он ничего не теряет, его недостатки могут стать его преимуществами. Я бы попросил Нури показать всё, на что он способен, со старта. Мне хочется увидеть рубку двух тяжей. Возможно, Нури и уступит нокаутом, но все посмотрят качественный бокс», — сказал он.

Гаджиев высоко оценил и сам факт возвращения Гассиева на ринг.

«Прошло два года с момента титульного боя против [украинского боксера Александра] Усика. Все спрашивали: «А где Гассиев, что с ним случилось?» Я ни разу не боксер, но как болельщику мне будет очень интересно посмотреть этот поединок», — сказал президент Fight Nights Global.

Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу, выразил уверенность в том, что Гассиев переходит в естественную для себя весовую категорию.

«Я очень рад за тебя! Теперь хорошо, что тебе не придется гонять вес, ты будешь находиться в своей категории. Рассчитывай на силу удара, разберись с маневрами — и всё будет хорошо. Также хочу поддержать Сефери. Мы здесь его буквально списываем со счетов, а он приехал как на войну. В его словах заложен смысл положить всё на алтарь ради победы. Перед боем никто не раскрывает карты, логично, что Сефери и не назвал причины, за счет которых победит Гассиева. Всё решится в ринге», — сказал Валуев, отметив, что «никто не отменял лаки-панча» и один удар в супертяжелом весе может решить всё.

Блогер Артем Тарасов и промоутер Владимир Хрюнов на пресс-конференции также заключили денежное пари на бой Гассиева и Сефери. Так, Тарасов выразил мнение, что 31 октября состоится «крутое шоу, но не будет крутого боя».

«Максимум — три раунда. Если что, Гассиеву скажут потерпеть, что надо хотя бы пять раундов провести. Это будет поединок перворазрядника против мастера спорта», — сказал блогер.

В ответ Владимир Хрюнов предложил ему спор на $5 тыс., что бой продлится все 10 раундов, и блогер принял пари.

Чемпион WBO Asia South Эдгар Гукасян, в свою очередь, рассказал о предстоящем бое с соперником из Танзании.

«Ребята из Африки всегда дерутся до конца, против них очень сложно. Эти парни из трущоб выходят и стоят, сколько их ни бей. Я видел пару записей соперника. Он корявый и неудобный, зато дышит как паровоз. Очень выносливый боксер. Будет ли это легкая прогулка? Не думаю», — заключил он.

Бой Гассиева–Сефери и два соглавных поединка можно будет посмотреть 31 октября в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в рамках проекта «Бойцовский клуб». РЕН ТВ выступит соорганизатором турнира, а генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин — главным продюсером вечера бокса.