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«Вложу всю силу в удар и нокаутирую Гассиева»

Бывший чемпион Европы по версии WBO по боксу Нури Сефери — о поединке с российским тяжеловесом
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев в субботу 31 октября дебютирует в супертяжелом весе. Именитый российский спортсмен выйдет на ринг в Сочи против албанца Нури Сефери. Главным организатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» выступает телеканал РЕН ТВ, который проведет эксклюзивную трансляцию основных событий.

Соперник Гассиева — 43-летний Сефери (41-9) по прозвищу Албанский Тайсон — начал свою профессиональную карьеру в 22 года, успев стать чемпионом Швейцарии, где живет с 16 лет. В 1999 году он выиграл свой первый бой у словака Мирослава Дзуренды (нокаутом в первом раунде). После этого одержал еще семь побед подряд, а в 2001 году потерпел первое поражение в карьере от украинца Константина Охрея (албанец не смог продолжить бой из-за травмы плеча). Затем у Сефери вновь была серия из пяти побед, которая оборвалась в Санкт-Петербурге в поединке с российским боксером Денисом Бахтовым.

Свой самый статусный бой Нури провел в январе 2015 года. В польском Торуне албанец проиграл по очкам экс-чемпиону мира Кшиштофу Гловацки. До этого пять лет он побеждал и даже завладел титулом чемпиона Европы по версии WBO в первом тяжелом весе. В январе нынешнего года Сефери одержал верх над немцем Мазеном Гирке техническим нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, Сефери точно нельзя назвать мальчиком для битья, а учитывая, что Гассиев не выходил на ринг более двух лет, россиянин вполне может столкнуться с серьезными проблемами. В преддверии этой схватки Нури Сефери дал интервью «Известиям». Он пообещал продемонстрировать зрителям качественный и конкурентный бой, а также рассказал о плане, который разработал для поединка с Гассиевым.

— Расскажите, как себя чувствуете? Какой настрой, учитывая, что вы приняли вызов на бой в последний момент?

— Действительно, было немного времени, чтобы принять этот вызов (Нури согласился выйти на поединок в середине октября. — «Известия»). Но у меня есть четкий план как противостоять Гассиеву. Поэтому никаких проблем с настроем нет.

— Вы уже прилетели в Сочи. Что собираетесь делать в ближайшие несколько дней?

— Буду тренировать координацию движений, чтобы выиграть, с физикой у меня всё в порядке. Я практически убежден в своей победе. Вот увидите, этот бой останется за Нури Сефери.

— За счет чего собираетесь одержать верх над Гассиевым?

— В тяжелом весе один удар решает всё. Буду стараться вложить все свои силы в точный удар, который позволит мне нокаутировать соперника. У меня есть стратегия, я знаю, когда это надо сделать, но в бою может произойти всякое. Готов к разным сценариям, смотрел поединки Мурата и буду очень стараться осуществить свой замысел.

— Как проходила ваша подготовка?

— Все тренировки я проводил в Швейцарии. Много работал над физикой и завершил подготовительный цикл в субботу. В Сочи у меня будут легкие тренировки, растяжки, пробежки. Просто чтобы держать себя в форме. Не более того.

— В России многие говорят, что вы уже возрастной боксер, быстро устанете и станете легкой добычей для Гассиева. Можете что-то ответить этим людям?

— Для меня это вообще не проблема, я много где выступал, много всего слышал. Меня часто считали аутсайдером поединка, но я побеждал. Причем зачастую нокаутом. Могу сказать, что Гассиеву точно будет тяжело в субботу вечером.

Хочу особо отметить, что мне нравится Россия, я много раз здесь бывал. Москва, Санкт-Петербург и Сочи — очень красивые города. Плюс в Сочи есть горы, а я родился и вырос в горной местности, так что чувствую себя здесь как дома.

А если говорить про мнения экспертов, то докажу: я сильный боксер и приехал сюда с одной целью — победить.

— Какие преимущества есть у вашего соперника и как их нивелировать?

— Гассиев выше, чем я. Не могу вам полностью раскрыть все карты, рассказать, как я буду работать с ним непосредственно на ринге. Но вот увидите, он попадет в сложную ситуацию. Обещаю, будет отличный вечер для всех любителей бокса.

Турнир в Сочи в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» стартует в 18:00, а трансляция самых зрелищных поединков, а также главного боя вечера Гассиев–Сефери начнется на телеканале в 21:55.

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