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Путин осудил политику СССР при зарождении конфликта в Карабахе

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Советское руководство не приняло действенных мер для обеспечения безопасности людей во время первого карабахского конфликта. Об этом заявил в четверг, 29 октября, президент России Владимир Путин.

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«Конфликт ведь начался с чего, этнических столкновений и тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами», — сказал Путин на форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что в настоящее время у каждой стороны карабахского конфликта своя правда и простого решения разногласий здесь нет.

«Азербайджан говорит о том, что эти семь районов — они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом. Вы понимаете — у каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», — добавил российский лидер.

Ранее в этот же день советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян сообщил, что Россия будет играть ключевую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в беседе с Путиным предложил вместе решить проблему вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. На переговорах в Москве 9 октября была достигнута договоренность о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось.

После этого дважды — 18 и 26 октября — стороны договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.

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