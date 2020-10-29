Апелляционный суд утвердил продление срока ареста Абызова на три месяца

Первый Апелляционный суд оставил без изменения решение Мосгорсуда о продлении экс-министру «открытого правительства» России Михаилу Абызову и другим обвиняемым срока ареста до 25 декабря. Апелляционная жалоба отклонена, передает корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 29 октября.

Всего срок содержания под стражей теперь составит 20 месяцев и 30 суток.

При этом сам Абызов в своем последнем слове указал на надуманность обвинений и заявил, что отрицает свою вину.

«Доводы следствия абсолютно надуманные. Преступления, в которых меня обвиняют, не носят насильственный характер, не угрожают обществу, а относятся к экономической сфере. Обвинение в создании преступного сообщества было сделано специально, чтобы продлить мое содержание под стражей. Суд и следствие игнорируют дополнения в уголовное законодательство, направленные на смягчение положения бизнес-сообщества. Сама суть обвинений также надуманна: в сделках я не участвовал, так как в тот момент занимал пост министра РФ и передал свой бизнес в доверительное управление», — отметил он.

Также бывший министр подчеркнул, что сделка, которую суд признал неправомерной, была рыночной и законной. Он напомнил, что на его иждивении находятся три несовершеннолетних ребенка, а младшему сыну еще нет двух лет. Он указал на ухудшившееся состояние здоровья и попросил суд об изменении меры пресечения на домашний арест.

20 октября Генпрокуратура пояснила суть инкриминируемых Абызову обвинений. По данным ведомства, он скрыл сведения о владении пятью компаниями на Кипре и помог продать акции ОАО «Сибэко», используя свое должностное положение.

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно со знакомыми — Николаем Степановым и Максимом Русаковым — создал и возглавил преступное сообщество.

Бывший министр и соучастники похитили денежные средства в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и РЭС. Затем они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра.