Генпрокуратура раскрыла суть инкриминируемых Абызову преступлений

Министр Открытого правительства Михаил Абызов скрыл сведения о владении пятью компаниями на Кипре и помог продать акции ОАО «Сибэко», используя свое должностное положение. Об этом заявил журналистам во вторник, 20 октября, официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Как он пояснил, основанием для заявления требований в суд о взыскании средств с обвиняемого стало то, что, находясь на госдолжности, Абызов нарушал установленные законами запреты.

При поступлении на службу он скрыл сведения об имущественном положении, о владении офшорными компаниями на Кипре, о наличии у него ценных бумаг не менее 10 российских компаний номиналом более 9 млрд рублей, добавил Иванов.

«Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении пяти лет не декларировались. В период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц», — продолжил представитель генпрокуратуры.

Также Абызов скрывал от государства и общества свое участие в фирмах и получаемые им средства. Они оформлялись на подставных лиц, а на территории Кипра и в Москве он организовал работу теневых офисов.

В 2018 году Абызов, используя свой должностной статус, принял личное участие в продаже акций ОАО «Сибэко», являющегося основным поставщиком тепловой и электрической энергии в Сибирском федеральном округе, за 32,5 млрд рублей. Он и его доверенные лица не раз встречались с представителями покупателей, обсуждая условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности для получения дополнительных гарантий безопасности сделки.

При этом Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с руководством ПАО «Совкомбанк», отметил Иванов.

В итоге на Кипре были заключены два договора о продаже акций ОАО «Сибэко» в пользу АО «Кузбассэнерго» и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания». На счета в Совкомбанке и подконтрольных ему иностранных компаний поступили 32,5 млрд рублей, которые явились незаконным доходом Абызова..

Ранее во вторник Гагаринский районный суд Москвы взыскал с экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова 32 млрд рублей в пользу государства.