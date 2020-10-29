Ереван обвинил Баку в отказе от соблюдения перемирия в Карабахе

Азербайджан отказывается выполнять договоренности о режиме прекращения огня в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), заявили в четверг, 29 октября, в МИД Армении.

«Несмотря на призывы международного сообщества и усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан упорно отказывается от выполнения договоренностей о режиме прекращения огня и внедрения в зоне конфликта верификационных механизмов наблюдения за соблюдением перемирия», — говорится в публикации армянского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД, азербайджанская «политика этнических чисток и преступлений против человечества обречена на провал».

«Эта политика продолжит сталкиваться с решительным противостоянием народа Арцаха (армянское название НКР. — Ред.), которое будет осуществляться всеми способами, необходимыми для самообороны», — добавили там.

Города Степанакерт, Шуши и Мартакерт уже второй день подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана, есть жертвы и раненые, подчеркнули в МИД Армении.

Ранее в четверг стало известно о переносе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

27 октября помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что Баку был настроен на диалог с Ереваном по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион армянский, стало одной из причин срыва переговоров.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, после нескольких лет военных действий Баку потерял контроль над этой территорией.