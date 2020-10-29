В Баку заявили о переносе встречи главы МИД Азербайджана с Минской группой
Встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ перенесена. Об этом в четверг, 29 октября, заявила «Интерфаксу» глава пресс-службы азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева.
«Встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ перенесена на завтра», ― рассказала она агентству.
При этом Абдуллаева подчеркнула, что речь идет о встрече в Женеве именно между министром иностранных дел и посредниками по конфликту в Карабахе.
О присутствии на встрече главы МИД Армении она не упомянула.
Ранее, 27 октября, помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан был настроен на диалог с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион армянский, стало одной из причин срыва переговоров.
Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.
9 октября в Москве стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.
Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, после нескольких лет военных действий Баку потерял контроль над этой территорией.