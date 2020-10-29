Источник узнал об аресте имущества бизнесмена Быкова на 81 млн рублей

Октябрьский районный суд Красноярска в рамках уголовного дела по неуплате налогов арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 81 млн рублей. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал источник, знакомый с ситуацией, сообщает «РИА Новости».

В Следственном комитете по региону и суде от комментариев информации отказались. Адвокат бизнесмена также не стал комментировать эти данные.

27 октября сообщалось, что обвиненного в организации убийства Быкова заподозрили еще в одном преступлении — неуплате налогов. По данным следствия, в 2017–2019 годах Быков в качестве физического лица не доплатил налогов более чем на 65 млн рублей. А 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил государству свыше 12 млн.

Бизнесмена задержали 7 мая, в его домах провели обыски. Позже СКР по Красноярску и Хакасии предъявил Быкову обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности.