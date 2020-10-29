Британские депутаты подали иск к правительству из-за «вмешательства РФ»

Межпартийная группа британских парламентариев подала иск к правительству страны, обвинив его в бездействии на фоне якобы имевшего место вмешательства в электоральные процессы со стороны России. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Иск был подан членом gалаты лордов Полом Страсбургером, депутатами Лейбористской партии Беном Брэдшоу и Крисом Брайантом, представительницей Партии зеленых Кэролин Лукас, членом gалаты общин от Шотландской национальной партии Алином Смитом и баронессой Пейшенс Джейн Уиткрофт.

По их мнению, нежелание правительства расследовать якобы имевшие место попытки России повлиять на исход референдумов о независимости Шотландии и о выходе Великобритании из Евросоюза, является нарушением обязательств по протоколам к Европейской конвенции по правам человека. Истцы считают, что из-за якобы вмешательства России не было соблюдено положение, подразумевающее проведение «свободных выборов» в условиях, обеспечивающих «свободное волеизъявление народа». А британское правительство не смогло успешно противостоять якобы имевшей место кампании по дезинформации со стороны РФ.

Также истцы приложили к обращению показания политического деятеля Питера Рикеттса, который в 2010–2012 годах занимал пост советника по национальной безопасности правительства Дэвида Кэмерона, а в 2000–2001 годах был председателем Объединенного разведывательного комитета.

«По какой-то причине премьер-министр, кажется, хочет, чтобы мы пребывали в неведении относительно повторяющихся российских атак на нашу демократию. Огромное количество дезинформации, распространяемой умным и хитрым способом Москвой, подрывает нашу суверенную свободу выбирать собственных лидеров и определять свой вектор развития. Нужно спросить у премьера, почему он не хочет, чтобы мы знали правду», — сказал Пол Страсбургер.

22 июля сообщалось, что правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.

Расширение полномочий будет зафиксировано в новом законодательстве, которое правительство страны готовится принять после опубликования 21 июля комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности доклада об отсутствии свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit.

В докладе, который был опубликован 21 июля, отмечается, что российские СМИ якобы выпускали сюжеты в поддержку Brexit, а также использовали «боты» и «троллей» в качестве доказательств, но влияние всего этого на результат невозможно доказать, говорится в документе. В докладе также утверждается, что попытки России «вмешаться» в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны.