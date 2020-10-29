У замглавы командования Космическими силами США обнаружен COVID-19

Первый заместитель главы космического командования американских ВВС генерал Дэвид Томпсон получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в четверг, 29 октября, в заявлении на сайте Космических сил США.

«Он сдал тест сегодня после того, как узнал, что у члена семьи, с которым он контактировал, выявили коронавирус», — отметили военные.

В настоящее время генерал Томпсон находится дома и работает удаленно.

Ранее в октябре генерал Корпуса морской пехоты США Гэри Томас также сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Он ушел на карантин месте с рядом американских военачальников после болезни адмирала береговой охраны.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него выявлен коронавирус. В тот же день его с легкими симптомами доставили в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

Позднее коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании, а также у некоторых американских чиновников. 5 октября Трампа выписали из госпиталя.

По данным портала Worldometer, США остаются лидерами по числу выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 29 октября там отмечено более 9,1 млн случаев, умерли 233 137 человек, вылечились 5 934 052 пациента.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию