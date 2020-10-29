Избивший девушку блогер назвал себя нищим

Российский блогер Андрей Бурим, избивший девушку в прямом эфире, рассказал о своем финансовом положении. По словам молодого человека, он «стал нищим».

«Сейчас я нищий. И нужны бабки, потому что мне заблокировали абсолютно все способы заработка», — рассказал блогер в ходе стрима на YouTube-канале Serge в четверг, 29 октября, добавив, что канал принадлежит его брату.

По словам Бурима, в связи с произошедшими событиями ему вновь придется начать зарабатывать не более 15-30 тыс. рублей в месяц.

«Как обычный рабочий. Если сложится так жизнь», — сказал он.

Известный молодежный стример Mellstroy (Андрей Бурим) разбил лицо блогеру _cyberbabe_ (Алене Ефремовой) во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

Недовольный высказыванием коллеги по эфиру блогер схватил девушку и несколько раз ударил ее головой об стол. Позднее он удалил запись стрима.

В отношении Бурима возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В данный момент он находится под подпиской о невыезде.