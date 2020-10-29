Прямой эфир

Меркель объявила о введении карантина в Германии со 2 ноября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со 2 ноября и минимум до декабря в Германии вводится «ограниченный карантин» из-за распространения коронавируса, заявила в среду, 28 октября, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Плато кипения: страны Евросоюза на пороге нового локдауна
При этом закрытие границ ВОЗ не считает необходимой мерой

По итогам совещания с главами федеральных земель было достигнуто соглашение усилить противоэпидемиологические меры в Германии. Со 2 ноября в стране будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, салоны красоты, отели и общепиты.

Через две недели власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.

Школы и детские сады продолжат работу при мерах предосторожности.

«Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено со 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться жестче», — сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что коронавирус распространяется в последние недели с очень высокой скоростью. При таком темпе возможности системы здравоохранения ФРГ буду исчерпаны через несколько недель.

Ужесточила ограничения из-за ситуации с COVID-19 и Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что все регионы страны находятся в зоне повышенного риска из-за пандемии, и объявил о введении общенационального карантина с 30 октября. Будет ограничена работа магазинов, театров и других мест массового скопления людей. Макрон добавил, что границу внутри Шенгенской зоны также будут закрыты. По последним данным, за сутки во Франции зарегистрировали 523 летальных исхода.

Приняли новые меры из-за коронавируса и в других странах ЕС. В Италии и Испании из-за этого начались беспорядки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020