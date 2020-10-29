Меркель объявила о введении карантина в Германии со 2 ноября

Со 2 ноября и минимум до декабря в Германии вводится «ограниченный карантин» из-за распространения коронавируса, заявила в среду, 28 октября, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По итогам совещания с главами федеральных земель было достигнуто соглашение усилить противоэпидемиологические меры в Германии. Со 2 ноября в стране будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, салоны красоты, отели и общепиты.

Через две недели власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.

Школы и детские сады продолжат работу при мерах предосторожности.

«Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено со 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться жестче», — сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что коронавирус распространяется в последние недели с очень высокой скоростью. При таком темпе возможности системы здравоохранения ФРГ буду исчерпаны через несколько недель.

Ужесточила ограничения из-за ситуации с COVID-19 и Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что все регионы страны находятся в зоне повышенного риска из-за пандемии, и объявил о введении общенационального карантина с 30 октября. Будет ограничена работа магазинов, театров и других мест массового скопления людей. Макрон добавил, что границу внутри Шенгенской зоны также будут закрыты. По последним данным, за сутки во Франции зарегистрировали 523 летальных исхода.

Приняли новые меры из-за коронавируса и в других странах ЕС. В Италии и Испании из-за этого начались беспорядки.