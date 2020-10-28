Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что все регионы страны находятся в зоне повышенного риска из-за пандемии коронавируса и объявил о введении общенационального карантина с 30 октября.

По его словам, вторая волна заболевания будет мощнее первой, так как уже сейчас коронавирус распространяется с небывалой скоростью. В связи с этим французский лидер назвал целесообразным ужесточение противоэпидемиологических мер.

«Карантинный режим продлится месяц до 1 декабря», — сказал Макрон, выступление которого транслировал 28 октября телеканал France24.

По последним данным, за сутки во Франции зарегистрировали 523 летальных исхода от коронавируса, что стало самым высоким показателем с апреля. Общее число погибших в стране достигло 35 541 человек, это самая высокая смертность от коронавируса в Европе после Великобритании и Италии.

Как отметили журналисты, французское правительство не хотело вводить новую изоляцию из-за вероятного удара по экономике.

Ранее в среду «Известия» писали, что прогнозы вирусологов о развитии COVID-19 в Европе становятся всё хуже. При этом страны ЕС ужесточают ограничительные меры. В минздраве Германии заявили, что в реанимации находятся уже как минимум 1296 пациентов с коронавирусом. Канцлер ФРГ Ангела Меркель убедила земельные власти в необходимости «малого локдауна». Такой режим будет действовать в стране со 2 ноября и минимум до декабря.

В Испании правительство одобрило введение комендантского часа. Франция также рассматривала вариант общенационального локдауна. В Италии запретили работать ресторанам после 18:00, спортзалы и кинотеатры закрыли.