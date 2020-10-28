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Меркель объявила о начале нового карантинного режима в ФРГ со 2 ноября
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Меркель объявила о начале нового карантинного режима в ФРГ со 2 ноября

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Новый карантинный режим в ФРГ будет действовать со 2 ноября и минимум до декабря. Об этом в среду, 28 октября, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Как передает Reuters, на данный момент обсуждаются нюансы ограничительных мер, однако уже известно, что закрываются бары, кафе, театры, концертные залы. Вместе с тем, в отличие от весеннего карантина, останутся открытыми детские сады и школы, парикмахерские и магазины при условии соблюдения безопасной дистанции и мер профилактики.

«Согласованные меры нужны для того, чтобы уже с декабря наша общественная жизнь могла быть нормализована», — цитирует ТАСС Меркель.

Кроме того, в общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, но не более 10 человек. В середине ноября власти страны проведут анализ эффекта от принятых мер с целью их корректировки.

Меркель также добавила, что если текущие темпы распространения коронавируса в ФРГ сохранятся, то система здравоохранения придет к коллапсу в течение нескольких недель.

На прошлой неделе глава минздрава ФРГ Йенс Спан заявил, что вакцина от COVID-19 появится в Германии в начале 2021 года.

В середине октября Меркель сообщила, что Германия находится в очень серьезной фазе пандемии коронавируса, число зараженных растет, и экономика еще одного локдауна не выдержит.

В сентябре во Всемирной организации здравоохранения выразили мнение, что ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе связано с несоблюдением мер защиты от коронавируса.

По данным Worldometer на 28 октября, в Германии зафиксировано 474,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 10,3 тыс. человек скончались и 332,8 тыс. пациентов выздоровели.

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