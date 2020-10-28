Новак оценил последствия пандемии при подготовке ТЭК к зиме

Министр энергетики России Александр Новак в беседе с «Известиями» рассказал, как пандемия повлияла на подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону.

Так, каждая четвертая отсрочка ремонтных работ на топливно-энергетических комплексах (ТЭК) была связана с введенными из-за коронавируса ограничениями.

«В частности, были единичные случаи переноса сроков ремонтов объектов энергетики из-за введения весной режима самоизоляции. Однако это не повлияло на общую готовность объектов ТЭК к отопительному сезону 2020-2021 годов», — подчеркнул Новак.

При этом министр отметил, что отсрочка ремонтных работ не превышает 5% от запланированных объемов и компенсируется имеющимися резервами. По оценкам Минэнерго, ТЭК готов к наступлению холодов на 92%.

Определенный риск существует для некрупных территориальных сетевых компаний, однако ведомство совместно с регионами проводят мероприятия, которые призваны повысить их уровень готовности.

Что касается объектов коммунального комплекса, то общая готовность производственных объектов составляет 99,7%, сообщили в Минстрое. В целом «подготовка к отопительному периоду на объектах ЖКХ проведена в штатном режиме», уточнили в ведомстве.

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С поправкой на COVID: как пандемия повлияла на подготовку ТЭК к зиме