С поправкой на COVID: как пандемия повлияла на подготовку ТЭК к зиме

Пандемия коронавируса внесла коррективы в процесс подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. В каждом четвертом случае отсрочка ремонтных работ на объектах ТЭК была связана с введенными ограничениями — в том числе на передвижения граждан. Об этом «Известиям» сообщил министр энергетики Александр Новак. Тем не менее на процесс в целом, как утверждает глава ведомства, это не повлияло. По оценкам Минэнерго, топливно-энергетический комплекс страны готов к наступлению холодов на 92%. По информации «Известий», 29 октября вопрос подготовки объектов энергетики к предстоящему осенне-зимнему сезону станет основной темой заседания правительства.

Ниже, но выше

Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону в 2020 году, безусловно, осложнялась сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и мире, отметил Александр Новак.

— В частности, были единичные случаи переноса сроков ремонтов объектов энергетики из-за введения весной режима самоизоляции, — рассказал министр энергетики «Известиям». — Однако это не повлияло на общую готовность объектов ТЭК к отопительному сезону 2020–2021 годов.

По его словам, отсрочка ремонтных работ в связи с пандемией не превышает 5% от запланированных объемов, что компенсируется имеющимся резервом и оптимизацией состава работающего оборудования. Рисков снижения надежности энергоснабжения в Минэнерго не прогнозируют, а все перенесенные мероприятия будут завершены в дальнейшем.

— Правительство России вовремя приняло ряд необходимых решений. В результате объемы реализации ремонтной программы оказались хоть и ниже запланированных на 2020 год значений, но по факту на 10,5% выше, чем в прошлом году, — подчеркнул глава ведомства.

В контуре внимания Минэнерго находятся 934 объекта электроэнергетики, из которых 92% готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду, рассказали «Известиям» в ведомстве.

— В том числе готовы 100% крупных компаний, таких как «Россети», «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО», «РусГидро» и другие, — уточнили в министерстве.

В настоящий момент определенный риск существует для некрупных территориальных сетевых компаний, отметили там. Однако сейчас Минэнерго совместно с регионами проводит мероприятия, в результате которых уровень готовности таких объектов должен существенно повыситься уже к 1 ноября.

По объектам коммунального комплекса общая готовность производственных объектов составляет 99,7%, сообщили в Минстрое. В целом «подготовка к отопительному периоду на объектах ЖКХ проведена в штатном режиме», уточнили в ведомстве.

«Даже перестраховались»

В прошлом году, когда мир еще ничего не слышал о коронавирусе, готовность объектов ТЭК была ниже, напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

— К примеру, в середине ноября прошлого года готовность составляла порядка 83%. Поэтому в этом году с учетом пандемии можно сказать, что даже перестраховались, — отметила она.

В «РусГидро» «Известиям» сообщили, что компания своевременно выполнила работы по подготовке электростанций и электросетевой инфраструктуры к отопительному сезону.

— Несмотря на ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, компания в срок выполнила необходимые ремонты, сформировала запасы оборудования, а также топлива на тепловых электростанциях, — рассказали в пресс-службе.

Сложность условий, в которых в 2020 году проходила подготовка к отопительному сезону, отметили и в «Интер РАО».

— Во-первых, весной относительно поздно закончился предыдущий сезон. Мы старались, чтобы в майские заморозки в больницах, детсадах, школах, да и в домах было тепло. Во-вторых, в период пика пандемии в мае мы старались не отключать горячую воду, что требуется для проведения работ на теплоцентралях и самих ТЭЦ, — сообщил представитель компании.

В итоге, по его словам, времени на подготовку к осенне-зимнему периоду оставалось достаточно мало, а работы — много. Тем не менее, в целом компания справилась, и сейчас электростанции и предприятия энергетики в плановом порядке получают паспорта готовности.

— Рассчитываем, что нам удастся обеспечить предстоящей зимой устойчивую и надежную работу энергооборудования, — прокомментировали в «Интер РАО».

Ограничения из-за COVID-19 не оказали влияния на фактическое выполнение и соблюдение сроков реализации ремонтной кампании, сообщили в пресс-службе группы.

— Все компании группы «Россети» завершили подготовку к осенне-зимнему периоду с опережением графиков, в полном объеме выполнили намеченные организационно-технические мероприятия по обеспечению надежного функционирования сетей, — заявили там.

Традиционный срок проведения летней ремонтной кампании в 2020 году был сокращен: обычно она начинается 9–11 мая, сразу после окончания предыдущего отопительного сезона, и заканчивается к 25 августа, рассказали «Известиям» в пресс-службе ПАО «МОЭК».

— Но в текущих условиях, чтобы у находящихся на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса москвичей в мае–июне была горячая вода, по решению правительства города сроки ремонтной кампании были дважды перенесены (первоначально на 1 июня) и начались с 1 июля. В связи с этим потребовалась масштабная корректировка плана летних работ на всех элементах столичной системы централизованного теплоснабжения — тепловых и насосных станциях, тепловых сетях и тепловых пунктах, — пояснили в «МОЭК».

В автоматическом режиме

Несмотря на то, что сроки летней ремонтной кампании были фактически сокращены в два раза (до двух месяцев), дополнительные меры — работа в круглосуточном режиме, увеличение количества бригад, отмена отпусков и привлечение дополнительной техники — позволили «МОЭК» завершить работы по подготовке системы теплоснабжения столицы к отопительному сезону 2020/2021 годов в установленные сроки и в полном объеме.

Особое внимание в условиях эпидемии уделялось теплоснабжению объектов здравоохранения: было сделано всё, чтобы стационары Москвы летом не оставались без горячей воды. Профилактические работы на сетях больниц со стационарами при наличии у них резервных источников горячего водоснабжения проводились без отключения. 69 медучреждений стационарного типа, имеющие резервные связи от тепловых сетей ПАО «МОЭК», при проведении профилактики вообще не отключались от горячего водоснабжения.

Отопительный сезон в Москве был начат 28 сентября — в соответствии с распоряжением московских властей ПАО приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома столицы.

В Минэнерго «Известиям» пояснили, что сегодня мониторинг рисков оцениваемых объектов электроэнергетики министерство проводит в автоматическом режиме с использованием комплексной информационной системы. Начиная с этого года регионам предоставлен доступ к этой системе: штабы по обеспечению безопасности энергоснабжения на местах получают от ведомства полную информацию о готовности энергокомпаний, функционирующих на их территории, а также о рисках, которые требуют проработки на региональном уровне.

По погодным условиям в зоне риска традиционно остаются Иркутская область и Дагестан, однако ремонтные работы продолжаются по всей стране, и в ближайшее время подготовка к отопительному периоду будет завершена, заверили в Министерстве.