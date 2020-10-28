Российские военные откроют в Южной Осетии госпиталь для людей с COVID-19

Российские военнослужащие прибыли в столицу Южной Осетии город Цхинвал для развертывания многопрофильного медицинского госпиталя, сообщается на сайте Южного военного округа в среду, 28 октября.

В составе полевого медицинского подразделения более 130 военнослужащих и 37 единиц спецтехники.

«Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Западного военного округа, совершив марш на штатной технике протяженностью около 2 тыс. километров из Московской области, прибыл в Цхинвал», — сказано в сообщении.

Госпиталь предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом и состоит из приемо-сортировочного, госпитального, инфекционного и санитарно-эпидемиологического отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации.

«Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и ПЦР лабораторией», — уточняет ведомство.

Задачу оперативно развернуть мобильный госпиталь в Южной Осетии для помощи населению республики министр обороны Сергей Шойгу поставил 22 октября.