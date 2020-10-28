Курс доллара впервые с 6 октября превысил 79 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост и превысил отметку в 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки в среду, 28 октября.

По данным на 21:40 мск доллар торгуется в районе 79,1 рублей.

Вместе с тем, в последний раз курс доллара находился выше 79 рублей 6 октября текущего года.

Кроме того, вырос и курс евро. Стоимость валюты превысила отметку в 93 рубля впервые с 30 сентября этого года, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день банковские эксперты и независимые аналитики, опрошенные «Известиями», связали ослабление рубля с геополитической обстановкой, в первую очередь с приближающимися выборами в США.

Накануне стало известно, что российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию.