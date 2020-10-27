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Банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

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Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию. Так, согласно статистике Центробанка, которую проанализировали «Известия», в августе подведомственные ему учреждения импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го.

При этом европейская валюта не пользуется таким спросом — ее ввоз в августе оказался втрое меньше, чем в июле 2020-го и в 5,7 раза, чем в том же периоде прошлого года.

Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро — 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца).

Тогда больше всего увеличились закупки американской денежной единицы: в 9,6 раза по сравнению с показателями февраля и в 8,3 раза — с уровнем аналогичного периода прошлого года. Несмотря на то, что евро было завезено втрое больше, чем в феврале, подобные мартовским и выше объемы ввоза наблюдались ранее.

Опрошенные «Известиями» эксперты связывают наращивание банками валютной ликвидности с несколькими факторами. Среди них изменение структуры валютных сбережений населения, сезонные причины и геополитика.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ввоз в эксплуатацию: банки почти вдвое увеличили ввоз долларов в Россию

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