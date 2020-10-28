Эксперты объяснили снижение курса рубля

Российская валюта в среду резко ослабла до 78,5 рубля за доллар и 92,2 рубля за евро. Давление на рубль оказывает геополитическая обстановка — приближающиеся выборы в США, которые назначены на 3 ноября, уверены опрошенные «Известиями» банковские аналитики и независимые эксперты.

Из данных Московской биржи следует, что в среду курс российской валюты резко снизился на 1,2 рубля (1,6%) по отношению к предыдущему дню, достигнув отметки 78,5 рубля за доллар. По сведениям Центробанка, это минимальное значение с 7 октября 2020 года. Тем временем евро укрепился на 1,1 рубля (около 1%), до 92,2 рубля за евро.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что трейдеры опасаются сценария спорных результатов и долгого пересчета голосов на американских выборах, как это было в 2000 году. Он пояснил, что на этом фоне инвесторы стали активно сокращать рисковые позиции и покупать защитные гособлигации США, что и привело к укреплению доллара на мировом валютном рынке.

Помимо геополитических рисков у инвесторов вызывает опасения резкий рост заболеваемости коронавирусом по всему миру, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

По словам директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергея Михайлова, довольно сильное падение произошло и на рынке нефти — цена Brent снова опустилась ниже $40 за баррель. «Опасения второй волны локдаунов и растущие запасы нефти давят на рынок. Нельзя исключать, что цена сможет закрепиться ниже психологически важного уровня $40», — опасается Михайлов.

В среднесрочной перспективе курс рубля поддержит устойчивость цен на рынке нефти под воздействием сделки ОПЕК+ и восстановления ВВП развитых стран, несмотря на новую вспышку пандемии, считают в РСХБ. Там отмечают, что сейчас не наблюдается спада экономического развития большинства государств, как это случилось весной, и меры для ограничения распространения пандемии вполне понятны.

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«Предвыборный спад: риски геополитики ослабили нацвалюту до 78,5 руб./$».