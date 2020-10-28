В России на дистанционное обучение перешли более 150 вузов

Удаленный формат обучения введен в 152 высших учебных заведениях России. Об этом в среду, 28 октября, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Если брать в целом, то у нас 1 278 вузов и филиалов. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения», — сказал он в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее в среду главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила, что не во всех вузах города контроль за соблюдением коронавирусных мер организован должным образом и его необходимо усилить.

По ее словам, из-за плохого контроля в вузах коронавирус распространяется в молодежной среде. Дальнейшие контакты студентов с родственниками или пожилыми людьми угрожают здоровью последних, в том числе и возрастных преподавателей.

По последним данным, в России выявлен 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

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