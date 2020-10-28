В Москве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в вузах

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила, что не во всех вузах города контроль за соблюдением коронавирусных мер организован должным образом и его необходимо усилить.

« <…> мы сегодня усиливаем контроль, проводим совещания с советом ректоров, анализируем ситуацию по вузам в городе, так как количество студентов и преподавателей — это около 800 тыс. И риски там очень велики», — цитирует ТАСС ее заявление в ходе заседания Мосгордумы в среду, 28 октября.

Андреева отметила, что из-за плохого контроля в вузах коронавирус распространяется в молодежной среде. И, как подчеркнула она, если молодые люди редко тяжело переносят COVID-19, то их дальнейшие контакты с родственниками или пожилыми людьми угрожают здоровью последних, в том числе и возрастных преподавателей.

20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана могут закрыть из-за нарушений мер по профилактике распространения коронавируса после проведения проверки сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора, которые прибыли в учебное заведение после получения информации о росте числа случаев заболеваемости COVID-19 среди студентов.

По итогам проверок было принято решение закрыть четыре корпуса вуза, в которых были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В свою очередь, руководство МГТУ имени Баумана пообещало, что в кратчайшие сроки устранит все замечания и скоро закрытые корпуса будут вновь использоваться.

Однако 24 октября Роспотребнадзор повторно выдал вузу предписание о продлении дистанционного обучения для студентов ранее закрытых корпусов. Как объяснили в службе, причиной этому послужило непринятие руководством университета достаточных и эффективных мер для разрыва путей передачи и распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, информация о выполнении предписаний должна быть предоставлена в управление Роспотребнадзора по Москве до 28 октября и до 30 октября 2020 года.

В Москве на сегодняшний день по данным портала стопкоронавирус.рф выявлено 409 022 случая коронавируса, скончались 6578 человек, выздоровело более 300 тыс. пациентов.

Всего в стране с начала распространения инфекции подтверждено 1 563 976 случаев COVID-19. Число летальных исходов составило 26 935, полностью вылечился 1 171 301 человек.