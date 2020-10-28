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Байден досрочно проголосовал на всеобщих выборах в США

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 28 октября досрочно проголосовал в городе Уилмингтон штата Делавэр на всеобщих выборах в стране. Об этом сообщает телеканал CNN.

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«Даже если я выиграю, придется приложить немало усилий, чтобы положить конец этой пандемии», — сказал Байден.

Он добавил, что в случае победы в первый же день начнет «делать правильные вещи» и будет опираться на научный подход в принятии решений.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что Байден в случае победы в президентской гонке едва ли сможет быть на равных с другими мировыми лидерами.

Кроме того, Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот недостаточно много работает, пишет «Газета.ру».

Американский лидер досрочно проголосовал на выборах еще 24 октября. Он отдал свой голос на участке в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и местные органы власти.

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