Прямой эфир
Сюжет:

Трамп усомнился в способности Байдена конкурировать с мировыми лидерами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в случае своей победы на предстоящих выборах едва ли сможет быть на равных с другими мировыми лидерами. Такую точку зрения высказал действующий президент страны Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

American бой: что ждать миру от выборов в США
И в чем разница взглядов Трампа и Байдена на международные проблемы — в спецпроекте «Известий»

Он подчеркнул, что в США недопустимо появление «вялого президента», когда в мире есть «председатель Си, президент Путин, Ким Чен Ын и многие другие», передает ТАСС.

Ранее, 13 октября, Трамп заявлял, что в плане интеллекта Байден серьезно уступает российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Байден не сможет противостоять Путину и другим мировым лидерам, а также высмеивал демократа за его умственные способности. Так, он назвал Байдена удручающе глупым, а затем посоветовал демократу пройти тест на когнитивные способности.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020