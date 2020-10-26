Трамп усомнился в способности Байдена конкурировать с мировыми лидерами

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в случае своей победы на предстоящих выборах едва ли сможет быть на равных с другими мировыми лидерами. Такую точку зрения высказал действующий президент страны Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Он подчеркнул, что в США недопустимо появление «вялого президента», когда в мире есть «председатель Си, президент Путин, Ким Чен Ын и многие другие», передает ТАСС.

Ранее, 13 октября, Трамп заявлял, что в плане интеллекта Байден серьезно уступает российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Байден не сможет противостоять Путину и другим мировым лидерам, а также высмеивал демократа за его умственные способности. Так, он назвал Байдена удручающе глупым, а затем посоветовал демократу пройти тест на когнитивные способности.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.