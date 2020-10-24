Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп в субботу, 24 октября, досрочно проголосовал на президентских выборах, свой голос он отдал на участке в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

Трамп приехал на участок один, без супруги, а из зоны голосования вышел спустя 15 минут. Журналистам он заявил, что голосование организовано безопасно, «очень четко, по правилам».

«Я проголосовал за парня по имени Трамп», — заявил он.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже началось досрочное голосование. Соперником Трампа, кандидата от республиканцев, является кандидат от демократов Джо Байден.

Помимо президента на выборах будут избираться вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Ранее стало известно, что более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно. Из них 35 млн граждан отдали свой голос по почте, а 15 млн пришли на избирательные участки.

Досрочное голосование продлится до конца недели. Американцы избегают публичных мест из-за пандемии коронавируса, поэтому голосование по почте пользуется особой популярностью.