Решетников заявил о поддержке властями закона о выбросах парниковых газов

Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержали законопроект о выбросах парниковых газов. Об этом в среду, 28 октября, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В отношении законопроекта о выбросах парниковых газов Максим Решетников отметил, что длившаяся не один год дискуссия близка к логическому завершению — законопроект поддержан ФОИВ и РСПП. На текущий момент документ находится на рассмотрении в ГПУ (Государственное-правовое управление президента — Ред.)», — цитирует ТАСС заявление РСПП.

По мнению министра, законопроект — сбалансированный. В частности, документ учитывает необходимые основы для формирования новых рынков углеродных единиц и отвечает приоритетам по обеспечению устойчивого социально-экономического развития России.

Накануне стало известно, что правительство продлило программу поддержки «зеленой» энергетики в России до 2035 года.

Президент России Владимир Путин 23 сентября объявил, что на развитие инфраструктуры в сфере экологии в стране за последующие три года будет выделен 1 трлн рублей.

В начале сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня, пишет «Газета.ру».