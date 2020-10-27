Правительство России продлило программу поддержки «зеленой» энергетики

Правительство продлило программу поддержки «зеленой» энергетики в России до 2035 года. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 27 октября.

«В основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержденных указанным распоряжением: а) в наименовании слова «до 2024 года» заменить словами «до 2035 года», — говорится в документе.

В России с 2014 по 2024 год действует программа поддержки «зеленой» энергетики, в том числе строительства электростанций. Компании получают гарантии окупаемости инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.

Министр энергетики России Александр Новак 14 октября призвал к взвешенным решениям при переходе к «зеленой» энергетике, чтобы не возникало давление на энергоотрасль.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что российский энергобаланс является одним из самых «зеленых» в мире.