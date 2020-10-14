Новак призвал к взвешенности при переходе на «зеленую» энергетику

Переход к «зеленой» энергетике не должен давить на энергоотрасль, поэтому тут нужны взвешенные решения. Об этом 14 октября в рамках встречи министров энергетики стран БРИКС заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Наши страны, как и весь мир, переживают период значительных технологических изменений в энергетике. Но так называемый энергетический переход в сторону «зеленой» энергетики не должен приобретать характера давления на энергетическую отрасль. Необходимо принятие взвешенных и поступательных решений, которые соответствуют индивидуальным особенностям в каждой стране», — передает его слова ТАСС.

По мнению Новака, необходимо совместно отстаивать сбалансированный подход к этому вопросу, не допуская навязывания моделей, которые не подходят странам БРИКС.

Ранее, 26 августа, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что введение углеродного налога Евросоюзом станет «скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом». По его словам, углеродный налог резко увеличит конкурентоспособность товаров из стран Европы по отношению к другим государствам. Это будет иметь серьезные последствия для экономики России.