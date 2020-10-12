Партия «зеленых»: рынок альтернативной энергетики РФ привлек Европу

Крупный европейский бизнес намерен запустить в России проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — ветряные, солнечные или гидроэлектростанции. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Немецкая EAB Energy, испанская Elawan Energy и голландская Solar & Wind ищут площадки для развития, а также интересуются программами господдержки. В компаниях «Известиям» подтвердили: в ближайшие годы они готовы запустить в стране станции по выработке «зеленой» энергии. Речь может идти об инвестициях в миллиарды евро. Эта сфера в России мало развита, поэтому можно ориентироваться на ежегодный прирост мощностей в 15-20%, говорят эксперты.

Нашествие зеленых

Европейские компании, которые до этого не работали в российском секторе «зеленой» энергетики, начали поиски региональных площадок под свои проекты. Об этом «Известиям» рассказали в АРВЭ. Речь о немецкой EAB Energy, испанской Elawan Energy и голландской Solar & Wind Partners.

Интерес иностранных компаний подогревает достаточно выгодная и уже действующая программа государственной поддержки до 2024 года, уточнили в ассоциации. Плюс к этому предприятиям важно, что Россия готова продлить ее до 2035 года, поэтому они намерены участвовать в конкурсах на получение дополнительного финансирования на 2023-2024 годы.

В России новые проекты в этой отрасли получают финансирование по схеме так называемых договоров предоставления мощности. Крупные потребители электроэнергии, например, заводы, покупают ее у предприятий возобновляемой энергетики по повышенным тарифам. Их определяет правительство. Разницу между увеличенной ценой и рыночной направляют инвесторам, которые выиграли конкурс на участие в программе. Ранее такой сценарий практиковали в секторе традиционной энергетики. По оценкам экспертов, совокупные инвестиции в строительство генерирующих объектов ВИЭ в рамках первой программы, действующей с 2013 по 2024 годы, превысили 600 млрд рублей.

Партия зеленых Ветряные электростанции Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Доля генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) в России может вырасти с 2% до 4-5%, говорил в сентябре глава Минэнерго России Александр Новак на форуме Global Manufacturing & Industrial Summit (GMIS2020).

— У нас действует программа государственной поддержки развития ВИЭ. К 2024 году будет построено около 6 ГВт ВИЭ. Сейчас доля ВИЭ в энергобалансе России достигает около 2%, а должна выйти на 4-5%. Цифры относительно небольшие, но у нас есть экономически более эффективные источники генерации, — сказал министр.

В зарубежных компаниях «Известиям» подтвердили свой интерес к локальному рынку. Так, представитель «Эфор» (дочерняя структура EAB New Energy, специализируется на ветрогенерации), сказали «Известиям», что рассматривают возможность работы в России. Компания заинтересована в площадках для строительства станций на юге страны, например, в Поволжье, а также на Дальнем Востоке.

«Элаван Пауэр» (российская «дочка» Elawan Energy S.L., специализируется на всех видах альтернативной энергии) планирует создать максимум восемь ветряных электростанций в российских регионах, сказал «Известиям» операционный директор компании Михаил Григоренко. Первый проект будет реализован в Краснодарском крае. Он подчеркнул, что холдинг ждет конкурсов по действующей и новой программам поддержки.

Партия зеленых Строительство ветряной электростанции Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В Solar & Wind Partners (инвестирует в солнечную и ветровую энергетику на рынках восточной Европы) сообщили «Известиям», что задумались о развитии в России на фоне новостей о разработке новой программы по поддержке «зеленой» энергетики.

— Сейчас наша компания изучает местный рынок, мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, а также в участии в новой программе поддержки возобновляемых источников энергетики до 2035 года, — отметили в Solar & Wind Partners.

Компании пока не раскрыли суммы инвестиций в развитие проектов на российском рынке. Речь может идти о миллиардах евро, сказали «Известиям» в одном из холдингов. При этом все три международные компании не считают, что действующие в отношении России санкции могут создать риски для их бизнеса, сообщили там. Дело в том, что европейские банки одобряют все необходимые финансовые операции, которые связаны с проектами «зеленой» энергетики. Единственное условие, с которым может столкнуться иностранный бизнес — не работать в Крыму.

Растущая отрасль

Мощность энергосистемы России составляет 246 ГВт, сказала «Известиям» глава ассоциации «Цель номер семь» (объединяет участников отрасли возобновляемой энергетики) Татьяна Ланьшина. На проекты «зеленой» энергетики приходится лишь 2% от этого объема. Ее доля в общем объеме потребления не превышает 0,3% (без учета выработки крупных гидроэлектростанций), а к 2024 году этот показатель достигнет 1%, уверены в Ассоциации развития возобновляемой энергетики. По самым оптимистичным оценкам, к 2035 году сектор «зеленой» энергетики вырастет на 7-9 ГВт, хотя даже с учетом этого объема ее доля в балансе производства и потребления не превысит 3-4%, уточнили, в организации. Сейчас Россия серьезно отстает от развитых стран в этой сфере. Без дальнейшего трансфера мировых технологий, обмена опытом с иностранными партнерами не обойтись, подчеркнули в АРВЭ.

Партия зеленых Сотрудники ГЭС в машинном зале Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Привлечение иностранных инвестиций важно для развития российской отрасли альтернативных источников энергии, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Степень развития этого направления служит показателем технологического и промышленного уровня страны, отметил он. По словам депутата, вместе с иностранными инвестициями на отечественный рынок приходят более современные технологии, а в перспективе может появиться возможность экспорта технологий.

В течение следующих 50 лет в отрасли «зеленой» энергетики можно наблюдать ежегодный прирост в 15-20%, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Присутствие новых крупных участников рынка очень важно для его развития: они могут дать эффективный и качественный толчок, отметила она.

В Минэнерго на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.