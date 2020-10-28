Собянин продлил действующие в Москве ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие из-за коронавируса ограничения в городе до 29 ноября. Соответствующий указ размещен на сайте градоначальника в среду, 28 октября.

«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации», — написал градоначальник в своем блоге.

Среди действующих ограничений сохраняется удаленная работа для не менее 30% сотрудников компаний, дистанционная учеба для школьников с 6-го по 11-й класс, а также продлен режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Помимо этого до 29 ноября продлевается работа системы идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы. Градоначальник добавил, что ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов. Это позволяет оперативно оповещать граждан о контакте с носителями коронавируса и о применении необходимых мер предосторожности.

«Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, мэр исключил возможность послаблений в контроле за масочным режимом в Москве.

Ранее в среду президент России Владимир Путин сказал, что говорить о второй волне коронавируса в стране не стоит.

По данным на 28 октября, в России выявлено 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, из которых 16 202 — за последние сутки. Больше всего новых заболевших оказалось в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Подмосковье (505). За всё время пандемии скончались 26 935 человек, вылечился 1 171 301.

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