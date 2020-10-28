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Боксер Сефери пообещал российскому чемпиону тяжелый бой

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Боксер Нури Сефери заявил, что у него есть план победы в бою против российского чемпиона Мурата Гассиева. Об этом албанский спортсмен сообщил в среду, 28 октября.

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«У меня было немного времени, чтобы принять этот вызов. Но у меня есть план, стратегия, как выиграть бой против Гассиева. Я работал над тактикой движений, я выйду отсюда с победой. В тяжелом весе один удар решает всё, я буду стараться выиграть этот бой. Вечер субботы всё покажет. У Гассиева будет тяжелая ночь, я обещаю», — сказал Сефери телеканалу РЕН ТВ.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева и Нури Сефери пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем. Однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.

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