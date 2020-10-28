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Представитель экс-схиигумена Сергия рассказал о его страхе перед COVID-19

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Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) не желает посещать допросы в Следственном комитете, так как опасается коронавируса. Об этом 28 октября рассказал журналистам представитель Сергия Всеволод Могучев.

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«Управление Следственного комитета, которое проводит следственные мероприятия <…>, вынуждает схиигумена Сергия лично приехать на допрос в Следственный комитет <…> Следственный комитет теряет от COVID-19 всё больше и больше сотрудников. В этот источник вирусной инфекции у схиигумена Сергия есть все основания не ходить», — передает его слова «РИА Новости».

Как пишет «Газета.ру», Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении Сергия: о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и о самоуправстве.

19 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова), основавшего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.

В июне схиигумен отстранил от управления настоятельницу монастыря и собрал казаков охранять территорию обители. Духовник заверял, что COVID-19 выдуман, а позже стало известно о вероятных издевательствах над детьми в монастыре.

Церковный суд лишил Сергия сана, в сентябре схимонах был отлучен от церкви.

В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания детей и гибели ребенка на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

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