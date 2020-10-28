Систему регистрации по QR-кодам введут в подразделениях правительства Москвы

В Москве введут систему регистрации по QR-кодам в подразделениях правительства города в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщил в среду, 28 октября, мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

«Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 года. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях правительства Москвы», — отметил он.

По словам Собянина, более 1,5 тыс. городских развлекательных заведений, в том числе рестораны и гостиницы, присоединились к системе регистрации номеров телефонов. Каждый день в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов посетителей заведений. Это позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности.

Также Собянин заявил, что послаблений масочного и перчаточного режима не будет. При этом он подчеркнул, что ситуация в столице становится стабильнее.

С 19 октября 2020 года система идентификации посетителей по QR-коду начала действовать в ночных развлекательных заведениях Москвы, которые работают с 0:00 до 6:00. 28 октября эту меру продлили до 29 ноября.

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