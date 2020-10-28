Суд возобновит следствие против Депардье по делу об изнасиловании

Французский судебный следователь возобновит расследование против актера Жерара Депардье по делу об изнасиловании после запроса со стороны истца. Об этом в среду, 28 октября, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.

По данным агентства, Депардье не проинформирован о возобновлении расследования.

В августе сообщалось, что прокуратура Франции направила следственному судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняется актер. Этот запрос направили после того, как молодая актриса, уже писавшая заявление на Депардье в 2018 году, вновь обратилась к органам правосудия, пишет Le Parisien.

Агентство отмечает, что поданная ею жалоба в виде гражданского иска подразумевает практически автоматическое начало расследования.

Расследование по жалобе, поданной в августе 2018 года в прокуратуру города Экс-ан-Прованс (юг Франции), прекратили в июне 2019 года. Неназванная актриса, которая утверждала, что работала с Депардье, заявила, что он домогался ее, когда она приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы» 6 и 13 августа 2018 года. После многочисленных проверок и допроса актера следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений.

Ранее, 4 сентября, Депардье принял православное крещение в храме Александра Невского в Париже. По словам актера, в решении принять православие важную роль сыграли его «связи с православным духовенством» и «любовь к православной литургии».