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Глава ЕК заявила о необходимости новых мер из-за второй волны COVID-19

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду, 28 октября, заявила о необходимости принятия новых мер в связи со второй волной пандемии коронавируса на территории Евросоюза.

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«Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность. Страны сообщества должны принять новые меры, повысить уровень обмена информацией. Все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

Она также призвала страны к более тесному сотрудничеству при подготовке кампаний вакцинации.

Исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств Гвидо Рази 16 октября предположил, что вакцинация против коронавирусной инфекции начнется в Европе весной-летом 2021 года.

В середине октября Урсула фон дер Ляйен заверила, что в Евросоюзе приступят к вакцинации населения от коронавируса сразу же, как только будет разработана западная вакцина.

В июле еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес рассказала о том, что в ЕС разработали стратегию на случай второй волны COVID-19, которая не допустит нового глобального карантина и остановки экономики.

По данным Worldometer на 28 октября, в мире зафиксировано 44,3 млн случаев заболевания COVID-19. 1,1 млн человек скончались, 32,5 млн пациентов выздоровели.

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