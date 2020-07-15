В ЕС разработали стратегию на случай второй волны коронавируса

Вырабатываемая стратегия Евросоюза (ЕС) не допустит нового глобального карантина и остановки экономики в случае второй волны коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 15 июля, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

«Наша задача — предотвращать, а не сдерживать. В случае если в отдельных регионах мы окажемся вынуждены сдерживать пандемию, мы будем это делать эффективно, чтобы не допустить повторного введения глобального карантина и новой остановки экономики», — приводит ТАСС слова Кириакидес.

Стратегия ЕС включает меры по созданию резервов медицинских средств и препаратов, расширение тестирования, отслеживание случаев заболевания и мониторинг общей эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает план по оперативному наращиванию возможностей систем здравоохранения европейских стран при возникновении очагов коронавируса. В числе мер финансовая поддержка, подготовка медицинских групп и проработка логистики.

С целью ограничения влияния сезонного гриппа на развитие второй волны коронавируса в Еврокомиссии предложили расширить вакцинацию летом и осенью этого года. Помимо прочего, ЕК поддерживает исследования эффективных средств профилактики распространения инфекции.

На прошлой неделе в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали рекордный уровень мирового государственного долга по итогам 2020 года из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем в начале апреля МВФ впервые в истории зафиксировал практически полную остановку мировой экономики. В фонде предсказали худший кризис со времен Великой депрессии.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 13,4 млн случаев заболевания COVID-19, 582,1 тыс. человек скончались, 7,8 млн пациентов выздоровели.